FP: Саудовская Аравия и Иран поддержкой России намерены ослабить США

Саудовская Аравия и Иран поддерживают Россию, чтобы ослабить влияние США на Ближнем Востоке, заявили заместитель директора программы по Ближнему Востоку и Северной Африке Европейского совета по международным отношениям Элли Геранмайех и приглашенный научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Чинция Бьянко в статье для Foreign Policy.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Эр-Рияд и Тегеран — соперники почти во всём, но они поддерживают усилия России, чтобы поставить Вашингтону «синяк под глазом», — говорится в материале.

По мнению авторов, Саудовская Аравия и Иран поддерживают Россию для того, чтобы ослабить интересы США.

Также обе страны желают укрепить своё влияние в условиях все более многополярного мирового порядка.

Иран отверг обвинения в передаче России беспилотников.