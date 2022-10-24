В Финляндии участницу «Голоса» отстранили из-за гражданства РФ

Россиянку с финским гражданством, прошедшую отбор на финский «Голос», отстранили от участия в шоу из-за паспорта РФ. Об этом сообщает Yle.

Фото: Logomo.fi Logomo.fi

Мария (имя изменено) - уроженка Санкт-Петербурга, переехавшая в Финляндию семь лет назад и недавно получившая финское гражданство. Она профессиональная певица и педагог по вокалу.

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Мария прошла отборочный тур финского «Голоса» (The Voice of Finland) и в сентябре начала сниматься в шоу. 17 октября, за день до ее выступления, продюсер сообщил Марии, что ее решили отстранить.

Он подчеркнул, что «Голос» - «шоу вне политики, и таковым должно оставаться», а Мария - гражданка государства, ведущего боевые действия.

«И вне зависимости от того, каким было бы ее поведение в ходе программы, дискуссия вокруг шоу неминуемо была бы политизирована. К сожалению, мы не можем этого допустить», - подчеркивалось в сообщении.

Мария рассказала журналистам, что все это время однозначно выступала против действий российских властей и помогала украинским беженцам.

«Получив финский паспорт, мне казалось, что я нашла второй дом. Но мне как будто указали мое место. Теперь у меня такое ощущение, что дома у меня больше нет ни в России, ни в Финляндии. <…> Теперь я почувствовала, что я в этой стране никто», - рассказала она.

Певица отметила, что как гражданка Финляндии она может голосовать на президентских выборах, но выходить на сцену в эфире финского шоу ей нельзя.

Исполнительный директор компании ITV Пете Пааволайнен заявил Yle, что решение отстранить Марию было поспешным и неверным.

«Мы приносим извинения и хотим исправить нашу ошибку», - заявил он.

Марии предложили вернуться на «Голос», но она отказалась.

«После тех унижений и стресса, через которые мне пришлось пройти, я попросту не буду чувствовать себя в безопасности рядом с этими людьми», - подчеркнула она.

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Из концерта Камерного оркестра «Амадеус» Польского радио, прошедшего 13 марта, убрали произведение Чайковского «Серенада для струнного оркестра op. 48».