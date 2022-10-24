Токаев утвердил изменение Военной доктрины Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил обновленную Военную доктрину страны, которая должна обеспечить безопасность и оборону республики в современных условиях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны страны.

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Документ разработан оборонным ведомством совместно с другими силовыми структурами и заинтересованными госорганами. В нем отражены современные условия, которые влияют на военные угрозы и безопасность, а также новые направления деятельности в военно-политической и военно-стратегической сферах.

Отмечается, что для повышения боевого потенциала армии Казахстана предусмотрено развитие сил для проведения специальных операций, а также расширение ее взаимодействия с подразделениями спецназначения других государственных органов.

В Минобороны подчеркнули, что новая Военная доктрина адаптирует взгляды государства на обеспечение военной безопасности и обороны к современным требованиям, а также повышает военный потенциал республики.