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15 минут назад

Токаев внес изменения в Военную доктрину Казахстана

Никита Бородкин

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил обновленную Военную доктрину страны, которая должна обеспечить безопасность и оборону республики в современных условиях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны страны.

Токаев утвердил изменение Военной доктрины Казахстана
Фото: ТАССТАСС

Документ разработан оборонным ведомством совместно с другими силовыми структурами и заинтересованными госорганами. В нем отражены современные условия, которые влияют на военные угрозы и безопасность, а также новые направления деятельности в военно-политической и военно-стратегической сферах.

Отмечается, что для повышения боевого потенциала армии Казахстана предусмотрено развитие сил для проведения специальных операций, а также расширение ее взаимодействия с подразделениями спецназначения других государственных органов.

В Минобороны подчеркнули, что новая Военная доктрина адаптирует взгляды государства на обеспечение военной безопасности и обороны к современным требованиям, а также повышает военный потенциал республики.

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Напомним, что о необходимости обновления Военной доктрины Токаев говорил еще в сентябре 2021 года. Тогда он дал ряд поручений, касающихся переформатирования вооруженных сил, других войск и воинских формирований. По мнению президента Казахстана, укрепление обороноспособности и повышение оперативности реагирования на угрозы должны стать приоритетами государственного значения.

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