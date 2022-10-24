По экономике США нанесен неожиданный удар

В США уровень воды в реке Миссисипи опустился до рекордно низкого уровня в связи с засушливой погодой. Это событие грозит обернуться для страны экономическим кризисом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Корреспондент телеканала Морган Чески рассказал, что сейчас река Миссисипи представляет собой «прискорбное зрелище». Некоторые участки, которые когда-то были частью русла реки, из-за засухи стали ее берегами.

В сюжете NBC уточняется, что движение барж со сталью и сельскохозяйственной продукцией из-за низкого уровня воды в Миссисипи замедлилось или даже остановилось.

Капитан-лейтенант береговой охраны Мэри Гилдэй рассказала, что поставки по этому пути играют важную роль в экономике США. По ее словам, при нынешних прогнозах ситуация вряд ли наладится в ближайшее время.

Телеканал поясняет, что благодаря Миссисипи в США функционируют грузоперевозки объемом 12,6 миллиарда долларов. Эта отрасль создает десятки тысяч рабочих мест. Кроме того, именно по этой реке из США экспортируется 60% всего зерна. Из-за засухи на водных путях простаивают 127 судов и более 1,8 тысячи барж.