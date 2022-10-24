По экономике США нанесен неожиданный удар

В США уровень воды в реке Миссисипи опустился до рекордно низкого уровня в связи с засушливой погодой. Это событие грозит обернуться для страны экономическим кризисом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.
Корреспондент телеканала Морган Чески рассказал, что сейчас река Миссисипи представляет собой «прискорбное зрелище». Некоторые участки, которые когда-то были частью русла реки, из-за засухи стали ее берегами.
В сюжете NBC уточняется, что движение барж со сталью и сельскохозяйственной продукцией из-за низкого уровня воды в Миссисипи замедлилось или даже остановилось.
Капитан-лейтенант береговой охраны Мэри Гилдэй рассказала, что поставки по этому пути играют важную роль в экономике США. По ее словам, при нынешних прогнозах ситуация вряд ли наладится в ближайшее время.
Телеканал поясняет, что благодаря Миссисипи в США функционируют грузоперевозки объемом 12,6 миллиарда долларов. Эта отрасль создает десятки тысяч рабочих мест. Кроме того, именно по этой реке из США экспортируется 60% всего зерна. Из-за засухи на водных путях простаивают 127 судов и более 1,8 тысячи барж.
Фермер из Арканзаса Роджер Смит в беседе с NBC рассказал, что еще ни разу не видел такого низкого уровня воды. Он был вынужден отложить сбор урожая соевых бобов, так как места для его хранения нет, а воспользоваться рекой для перевозки теперь не представляется возможным.