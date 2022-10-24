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25 минут назад

Британцы прокомментировали отказ Джонсона выдвигать свою кандидатуру на выборы премьера

Елена Прошина

Таблоид The Daily Mail опубликовал материал о том, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не собирается участвовать в гонке за пост лидера Консервативной партии и главы правительства. Читатели бурно отреагировали на эту новость, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующую публикацию.

Британцы оценили фиаско Джонсона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее телеканал Sky News сообщил, что Джонсон отказался участвовать в предстоящих выборах. Он вернулся на родину на фоне сообщений о возможном выдвижении своей кандидатуры на пост главы правительства. По информации газеты Telegraph, Джонсон связывался с парламентариями, чтобы заручиться поддержкой однопартийцев и принять участие в выборах.

Читатели The Daily Mail прокомментировали эту новость.

Пользователь Cynic101 считает, что Джонсон всегда действует исключительно в своих интересах. По его словам, он отказался участвовать в выборах, так как понял, что ему не набрать достаточного количества голосов.

Validpoints4 выразил ту же мысль и добавил, что Джонсон изначально хотел выдвинуть свою кандидатуру на пост главы правительства, иначе он бы не вернулся в Великобританию так быстро после отставки Лиз Трасс.

Spirit Sense считает, что с Джонсоном «покончено». Powerofpictures заявил, что после такого «фиаско» он больше никогда не проголосует за Консервативную партию.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 20 октября заявила о своей отставке. Она занимала этот пост всего 44 дня и стала премьером с самым коротким сроком пребывания в должности за всю историю Великобритании.

В мире,Лиз Трасс,Борис Джонсон,Консервативная партия,
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