Британцы оценили фиаско Джонсона

Таблоид The Daily Mail опубликовал материал о том, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не собирается участвовать в гонке за пост лидера Консервативной партии и главы правительства. Читатели бурно отреагировали на эту новость, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующую публикацию.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее телеканал Sky News сообщил, что Джонсон отказался участвовать в предстоящих выборах. Он вернулся на родину на фоне сообщений о возможном выдвижении своей кандидатуры на пост главы правительства. По информации газеты Telegraph, Джонсон связывался с парламентариями, чтобы заручиться поддержкой однопартийцев и принять участие в выборах.

Читатели The Daily Mail прокомментировали эту новость.

Пользователь Cynic101 считает, что Джонсон всегда действует исключительно в своих интересах. По его словам, он отказался участвовать в выборах, так как понял, что ему не набрать достаточного количества голосов.

Validpoints4 выразил ту же мысль и добавил, что Джонсон изначально хотел выдвинуть свою кандидатуру на пост главы правительства, иначе он бы не вернулся в Великобританию так быстро после отставки Лиз Трасс.

Spirit Sense считает, что с Джонсоном «покончено». Powerofpictures заявил, что после такого «фиаско» он больше никогда не проголосует за Консервативную партию.