МВФ пообещал Европе рекордные цены на жизнь

Европейские государства смогут пережить наступающую зиму, однако в следующем году есть риск снова столкнуться с рекордными ценами на электричество и природный газ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Международного валютного фонда.

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Как говорится в документе, поставки российского газа в Европу к середине сентября этого года упали на 80% в годовом выражении. При этом экспорт в Данию, Болгарию, Германию, Финляндию, Нидерланды, Литву и Польшу полностью прекращен.

Эксперты фонда пояснили, что базовый прогноз основан на предположениях о том, что зима пройдет в стандартном режиме. В таком случае имеющихся у Европы запасов достаточно, чтобы дотянуть до весны. Однако эксперты допускают, что зимой могут наступить экстремальные холода, а экспорт газа из России может полностью прекратиться. В таком случае европейским странам придется сократить потребление топлива на 6%. Для некоторых стран это обернется потерей порядка 3% ВВП к базовому прогнозу.

В докладе отмечается, что если накопленных резервов природного газа окажется достаточно, чтобы Европа смогла пережить зиму, весной регион снова будет восполнять запасы. При скромных или вовсе отсутствующих поставках топлива из России это приведет к новым рекордным ценам на природный газ и электричество в 2023 году.