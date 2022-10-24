Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси примет участие в форуме "Крымская платформа" в Хорватии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте законодателя.

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В нем отмечается, что Пелоси "будет представлять Соединенные Штаты в хорватском Загребе на первом парламентском саммите международной "Крымской платформы", который пройдет 25 октября. "Спикер Пелоси проведет двусторонние встречи с должностными лицами высокого ранга Хорватии и Украины", - сообщается в заявлении. В нем уточняется, что выступление законодателя на форуме будет посвящено поддержке Киева со стороны Вашингтона.

23 августа 2021 года в Киеве состоялся первый форум "Крымская платформа", которая, согласно принятой декларации, призвана стать площадкой для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал инициированную Украиной встречу шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские и расистские настроения современной украинской власти. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что участники форума являются террористами или их пособниками.