В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.16EUR 60.16
Войти в почту
7 минут назад

Пелоси примет участие в форуме "Крымская платформа" в Хорватии

ТАССиещё 2

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси примет участие в форуме "Крымская платформа" в Хорватии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте законодателя.

Пелоси примет участие в форуме "Крымская платформа" в Хорватии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В нем отмечается, что Пелоси "будет представлять Соединенные Штаты в хорватском Загребе на первом парламентском саммите международной "Крымской платформы", который пройдет 25 октября. "Спикер Пелоси проведет двусторонние встречи с должностными лицами высокого ранга Хорватии и Украины", - сообщается в заявлении. В нем уточняется, что выступление законодателя на форуме будет посвящено поддержке Киева со стороны Вашингтона.

23 августа 2021 года в Киеве состоялся первый форум "Крымская платформа", которая, согласно принятой декларации, призвана стать площадкой для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал инициированную Украиной встречу шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские и расистские настроения современной украинской власти. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что участники форума являются террористами или их пособниками.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

В мире,Сергей Аксенов,Сергей Лавров,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,Конгресс США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители