Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси примет участие в форуме "Крымская платформа" в Хорватии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте законодателя.
В нем отмечается, что Пелоси "будет представлять Соединенные Штаты в хорватском Загребе на первом парламентском саммите международной "Крымской платформы", который пройдет 25 октября. "Спикер Пелоси проведет двусторонние встречи с должностными лицами высокого ранга Хорватии и Украины", - сообщается в заявлении. В нем уточняется, что выступление законодателя на форуме будет посвящено поддержке Киева со стороны Вашингтона.
23 августа 2021 года в Киеве состоялся первый форум "Крымская платформа", которая, согласно принятой декларации, призвана стать площадкой для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал инициированную Украиной встречу шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские и расистские настроения современной украинской власти. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что участники форума являются террористами или их пособниками.
После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.