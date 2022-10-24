В Европе предложили разработать «план Маршалла» для поддержки Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц и председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен планируют создать платформу, предназначенную для координации помощи Украине. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает газета «Известия».

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Как говорится в публикации, Шольц и Ляйен намерены обсудить со специалистами, как наиболее эффективно оказать Киеву помощь в восстановлении территорий. Организация сможет определить, какой страной Украина станет в будущем.

«Даже если с историческими сравнениями всегда нужно быть осторожными, речь идет ни больше ни меньше, как о создании нового плана Маршалла XXI столетия», — говорится в публикации.

Политики подчеркнули, что восстановление Украины — «задача поколений», и Европейский союз занимает в ее решении очень важную роль, так как Украина неоднократно выражала намерение стать частью ЕС.

Шольц и Ляйен считают, что Киев защищает основы мирного сосуществования и процветания во всем мире. Они указали, что поддержка Украины означает поддержку будущего всей Европы.