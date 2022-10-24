Посол Украины накинулась на Ирландию из-за беженцев

В Ирландии нет жилья для беженцев с Украины, и этот факт является «неприемлемым». Такое заявление сделала посол Украины в Ирландии Лариса Герасько в беседе с радио RTÉ, передает РИА Новости.

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Агентство отмечает, что дипломат выразила свое недовольство на фоне ситуации с 43 беженцами с Украины, которые прибыли в Ирландию на минувшей неделе. Им не удалось получить государственное жилье. Местные власти указали, что все эти беженцы — мужчины.

Герасько назвала ситуацию с жильем в Ирландии «очень тревожной» и «неприемлемой», однако выразила надежду, что руководство страны и другие члены Европейского союза смогут найти решение этой проблемы. Дипломат подчеркнула, что беженцы потратили деньги на билеты и прибыли в Ирландию в надежде на помощь, поэтому лучше заранее сообщить им о нехватке жилья, чтобы люди смогли выбрать для себя другие направления.

Ранее министр по делам детей и молодежи Родерик О'Горман сообщил, что Ирландия не в состоянии обеспечить жильем всех прибывающих в страну украинских беженцев и просителей убежища. Правительство страны обратилось к людям, которые в данный момент находятся в других европейских странах, и попросило их оставаться там или подобрать другое государство для пребывания.