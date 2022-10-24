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35 минут назад

В министерствах Германии начали экономить на энергоносителях, "образцово замерзая"

Газета.Ru

Президент Федеральной ассоциации предприятий энергетики и водоснабжения Германии Мари-Луиза Вольф рассказала, что на встрече 21-го члена "Экспертной комиссии по газу и теплу" в министерстве экономики с участием главы ведомства Робертом Хабеком температура в помещении была холодная настолько, что пришлось сидеть в пальто, написала газета Der Spiegel.

В Германии начали экономить на энергоносителях, "образцово замерзая"
Фото: Fabrizio Bensch/ReutersFabrizio Bensch/Reuters

"Около шести утра большинство из нас сидело там в пальто и шарфах, нам было так холодно", — сказала Вольф.

Как пишет издание, виновник этого - лично Хабек. В начале сентября в Германии вступили в силу меры по экономии энергии в зимний период. Температура при отоплении офисов и общественных учреждений не должна превышать 19 градусов. Der Spiegel отмечает, что особенно последовательно это нововведение реализуют в министерстве экономики.

Но, как пишет газета, замерзать этой осенью приходится не только в министерстве экономики. Из-за высоких цен на энергоносители все федеральное правительство хочет подать пример того, как нужно экономить, "образцово замерзая". Даже в управлении президента страны Франк-Вальтера Штайнмайера в некоторые дни температура достигает +17 °С.

Но, как отмечают в материале, сотрудники аппарата могут заказать себе флисовые одеяла. В начале октября агентство Reuters написало, что власти Франции приняли решение отключить горячую воду в туалетах общественных зданий и снизить температуру воды в общественных бассейнах при муниципалитетах на 1 градус в рамках плана по экономии энергопотребления.

В мире,Роберт Хабек,Франк-Вальтер Штайнмайер,
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