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1 час назад

США заявили о попадании в «опасную зону» с Китаем

Lenta.ru

Американский дипломат Джеймс Холмс в статье для 19fortyfive заявил, что США и Китай попали в «опасную зону». Так он прокомментировал недавнюю речь конгрессмена Майка Галлахера по поводу публикации ежегодного Индекса военной мощи США.

США заявили о попадании в «опасную зону» с Китаем
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Говоря о высказывании Галлахера о том, что соперничество с Китаем завело США в опасную зону, Холмс заявил, что действовать надо сейчас или никогда. В противном случае шанс ускользнет.

Соперничество США с КНР дипломат сравнил с конкуренцией между Великобританией и Германией более века назад: тогда в опасной зоне была последняя. Флот ФРГ набирал мощь, и британцы могли нанести превентивный удар, чтобы не допустить его усиление и возникновение угрозы для себя.

По мнению дипломата, на данный момент ситуация похожа, однако все же есть одно отличие: старая морская держава сейчас в более уязвленном положении перед новой, которая и может применить силу.

Галлахер подчеркнул, что в последнее время флот США сокращается за счет списания устаревших моделей. На данный момент страна располагает 292 кораблями, в скором времени их число снизится до 280.

Холмс отметил, что такая ситуация опасна тем, что КНР может попробовать решить проблему Тайваня в течение ближайших пяти лет. При этом у США существует запасной вариант — активная оборона в том числе с помощью подразделений ВВС.

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