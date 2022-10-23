«Огромные потери»: на Украине рассказали о последствиях ударов России

С 24 февраля Украина лишилась большей части ветряной и половины солнечной электроэнергии. Об этом заявили в украинском Минэнерго. Россия начала наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины 10 октября, спустя два дня после того, как был совершен подрыв Крымского моста.

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Глава украинского Минэнерго Герман Галущенко сообщил, что с начала спецоперации России Украина лишилась 90% ветряной и половины солнечной энергетики.

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«Мы потеряли уже где-то 90% ветра и до 40-50% солнца. Это огромные потери… У нас был большой скачок в «зеленой энергетике» в 2019 году. В 2020-м от 10 до 11% всей энергосистемы составляла зеленая энергетика», – заявил он в интервью каналу «Мы-Украина».

По его словам, власти страны планировали к 2030 году «выйти минимум на 25% зеленой энергетики».

Как отмечал ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко в комментарии агентству Reuters, с 10 октября российская армия повредила почти 40% энергетической инфраструктуры. Из-за этого страна потеряла 4000 МВт мощностей.

«Должен сказать, что это… как минимум половина мощности тепловой генерации, даже больше», – сказал он, добавив, что один из выходов из ситуации – импорт электроэнергии.

Заведующий лабораторией прогнозирования ТЭК Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Валерий Семикашев в разговоре с РИА Новости заявил, что до полного блэкаута на Украине пока далеко, так как «электроснабжение быстро восстанавливают».

«Эффективность оценивать сложно, потому что у нас сейчас ситуация военная и не вся информация доступна, да и не обо всем надо говорить. Как я понимаю, цель остановить электростанции... Я думаю, до полного блэкаута Украине еще далеко», – сказал он.

Свет по часам

В воскресенье, 23 октября, национальная энергетическая компания Украины «Укрэнерго» сообщила об ограничении предоставления электричества жителям Киева, а также Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областей.

«Это необходимо во избежание перегрузки сетей в этих регионах», – говорится в сообщении организации.

В Киеве потребители были разделены на три группы, заявили на сайте «ДТЭК Киевские электросети».

«Каждая группа будет отключаться в определенный промежуток времени, пока будет действовать распоряжение НЭК «Укрэнерго» на проведение стабилизационных отключений», – пишет ДТЭК.

В компании предупредили, что отключения могут длиться более 4 часов.

Из-за ударов российских войск по украинской инфраструктуре без света остались 1,3 млн украинцев, пишет «Говорит Москва». Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что ситуация с обеспечением электроэнергией «очень сложная».

«Наша энергосистема завязана между собой, один регион связан с другим, город с городом. Нам нужно противостоять блэкауту», – сказал он в эфире парламентского телеканала «Рада» (цитата по «Говорит Москва»).

22 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власти продолжают ликвидировать последствия ударов России. По его словам, только за субботу пострадали Волынская, Одесская, Хмельницкая, Кировоградская, Днепропетровская, Ровненская, Запорожская и другие области, передает Telegram-канал «Политика Страны».

Зеленский сказал, что в некоторых регионах удалось восстановить электроснабжение. Тем не менее президент страны призвал граждан по-прежнему экономить электричество.

В компании «Укржелдорога» ранее сообщили о переходе поездов на тепловозную тягу из-за дефицита электроэнергии.

Удары России по инфраструктуре Украины

8 октября на Крымском мосту взорвалась фура, из-за чего два пролета моста обрушились. По версии следствия, к ЧП причастны украинские спецслужбы. Президент России Владимир Путин заявил, что «оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно».

10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор в некоторых регионах воздушная тревога объявляется ежедневно.

СБУ запретила украинцам снимать удары по объектам. Как пишет Telegram-канал «Политика Страны», 22 октября спецслужбы задержали пятерых жителей Черкасской области, которые снимали видео атаки и рассылали их в мессенджерах.