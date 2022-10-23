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13 минут назад

Зеленский призвал мэров городов Украины следить за потреблением электричества

ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в воскресенье призвал мэров городов Украины следить за количеством потребляемой электроэнергии в их городах.

Зеленский обратился с призывом к мэрам городов Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Хочу обратиться к главам громад и мэрам наших городов. Пожалуйста, следите чтобы энергия не тратилась зря. Это время - точно не время для ярких витрин и вывесок", - сказал он в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

Также Зеленский добавил, что нужно бережно относиться к потреблению электроэнергии на публичных пространствах.

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Утром в субботу в большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу. Местные власти и СМИ сообщали о взрывах в Кировоградской, Волынской, Ровненской, Хмельницкой, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Черниговской областях. В нескольких областях сообщили о повреждении объектов энергетической инфраструктуры и отключении электроснабжения.

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