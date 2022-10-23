Зеленский обратился с призывом к мэрам городов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в воскресенье призвал мэров городов Украины следить за количеством потребляемой электроэнергии в их городах.
"Хочу обратиться к главам громад и мэрам наших городов. Пожалуйста, следите чтобы энергия не тратилась зря. Это время - точно не время для ярких витрин и вывесок", - сказал он в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.
Также Зеленский добавил, что нужно бережно относиться к потреблению электроэнергии на публичных пространствах.
Утром в субботу в большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу. Местные власти и СМИ сообщали о взрывах в Кировоградской, Волынской, Ровненской, Хмельницкой, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Черниговской областях. В нескольких областях сообщили о повреждении объектов энергетической инфраструктуры и отключении электроснабжения.