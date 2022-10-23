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5 минут назад

Макрон заявил о существовании перспективы мирного решения конфликта на Украине

ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон полагает, что перспектива мирного урегулирования украинского конфликта существует.

Макрон рассказал, когда станет возможен мир на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Перспектива мира существует", - сказал Макрон, выступая в воскресенье в Риме на международном форуме "Воззвание к миру", организованном католической общиной Святого Эгидия. В то же время французский лидер выразил мнение, что мир будет возможен, "когда к такому решению придет Украина".

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При этом он отметил, что необходимо продолжать диалог с обеими сторонами.

"Я никогда не прекращал говорить с президентом России Владимиром Путиным", - подчеркнул французский лидер.

В мире,Политика,СВО,Эмманюэль Макрон,Владимир Путин,
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