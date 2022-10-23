Макрон рассказал, когда станет возможен мир на Украине

"Перспектива мира существует", - сказал Макрон, выступая в воскресенье в Риме на международном форуме "Воззвание к миру", организованном католической общиной Святого Эгидия. В то же время французский лидер выразил мнение, что мир будет возможен, "когда к такому решению придет Украина".