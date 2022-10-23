Мирошник сообщил, что военкор Пегов подорвался на противопехотной мине "Лепесток"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Военный корреспондент Семен Пегов подорвался на противопехотной мине "Лепесток" в Донецкой Народной Республике (ДНР), угрозы для его жизни нет. Об этом сообщил в воскресенье глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.

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"Семен Пегов подорвался на "Лепестке" в Донецке. Госпитализирован в республиканский травматологический центр", - написал Мирошник в своем Telegram-канале. "Переломы двух пальцев ноги, рваные раны стопы. Угрозы жизни нет", - сообщил о состоянии Пегова глава представительства ЛНР в Москве.

Он отметил, что российские военные корреспонденты являются одной из первоочередных целей для ВСУ, так как показывают реалии, и им верят по обе стороны.

"Для "украинских вояк" наши военкоры - это одна из первоочередных целей. Они дают в эфир то, что всячески блокируют Украина и Запад со своей стороны. Наши военкоры показывают реальную сторону военных действий, а западные технологи предпочитают удобный для них откорректированный виртуальный пропагандистский образ. Потому с украинской стороны нет военкоров, а только поднадзорные пулы пропагандистов", - заявил он ТАСС.

Мирошник добавил, что сообщениям российских военкоров "верят по обе стороны, и это раздражает западных технологов". "Потому они и цель для украинских боевиков. Семен подорвался на "Лепестке", как раз в погоне за окопной правдой. Желаем ему скорейшего выздоровления", - сказал глава представительства ЛНР.