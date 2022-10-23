Назван явный фаворит в гонке за пост премьера Великобритании

Экс-министр финансов Великобритании Риши Сунак является явным фаворитом букмекеров. Его шансы занять кресло премьер-министра Соединенного Королевства выросли до 75%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные крупной букмекерской конторы Ladbrokes.

По данным букмекеров, шансы на победу у Сунака выросли с 66,7% до 75%. У бывшего премьера Бориса Джонсона шансы, наоборот, уменьшились. Вероятность его успешного возвращения на Даунинг-стрит составляет 28,6% (ранее была 34,8%).

Пенни Мордонт, лидер Палаты общин британского парламента, практически утратила возможность стать четвертой женщиной - главой британского правительства. Ее котировки снизились с 18,2% до 4,8%.

Напомним, что после ухода Лиз Трасс в отставку была изменена процедура выборов нового лидера Консервативной партии. Согласно новым правилам, кандидату необходимо набрать 100 голосов коллег, чтобы пройти в следующий тур.