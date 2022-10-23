«С сегодняшнего дня власть в Молдавии больше незаконна. Президент страны нарушила Конституцию и установила в стране диктатуру. Три тысячи спецназовцев набросились против пожилых людей, которые виноваты лишь в том, что требуют улучшить уровень жизни», — заявил Шор, прокомментировав стычки между полицией и сторонниками партии.