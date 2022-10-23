Глава МИД Великобритании высказался о кандидатуре Джонсона на пост премьера

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что поддерживает кандидатуру Бориса Джонсона на пост премьер-министра. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я знаю, что Борис извлек уроки из пребывания на посту премьер-министра и сосредоточит внимание на потребностях страны с первого дня», - написал Клеверли в Twitter.

Он пообещал, что будет поддерживать «его возвращение к роли премьер-министра».

В воскресенье бывший министр финансов Британии Риши Сунак официально заявил, что выдвигается на пост премьер-министра. По его словам, на этом посту он намерен вывести страну из «глубокого экономического кризиса».