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33 минуты назад

Глава МИД Великобритании высказался о кандидатуре Джонсона

Майк Габриелян

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что поддерживает кандидатуру Бориса Джонсона на пост премьер-министра. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава МИД Великобритании высказался о кандидатуре Джонсона на пост премьера
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я знаю, что Борис извлек уроки из пребывания на посту премьер-министра и сосредоточит внимание на потребностях страны с первого дня», - написал Клеверли в Twitter.

Он пообещал, что будет поддерживать «его возвращение к роли премьер-министра».

В воскресенье бывший министр финансов Британии Риши Сунак официально заявил, что выдвигается на пост премьер-министра. По его словам, на этом посту он намерен вывести страну из «глубокого экономического кризиса».

Борис Джонсон пока не делал официальных заявлений.

В мире,Риши Сунак,Борис Джонсон,
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