Назван явный фаворит в борьбе за пост премьера Британии

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак является явным фаворитом букмекеров на победу в борьбе за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства на смену Лиз Трасс. Об этом свидетельствуют коэффициенты на сайте одной из крупнейших британских букмекерских контор Ladbrokes.

По их данным, шансы 42-летнего политика занять резиденцию на Даунинг-стрит выросли до 75% с предыдущего значения в 66,7%. Вероятность успешного возвращения бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, напротив, уменьшилась до 28,6% с 34,8%.

Резко идут вниз и котировки лидера Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт. Ladbrokes оценивает теперь ее шансы стать четвертой женщиной во главе британского правительства в 4,8%, при том что до этого они составляли 18,2%.

"На этих выходных стало ясно, что это гонка с двумя участниками на фоне того, как шансы Пенни Мордонт резко упали", - приводит телеканал Sky News слова представителя букмекерской конторы Николы Макгиди.

После того как Лиз Трасс 20 октября заявила об уходе в отставку после провала своей экономической политики, Консервативная партия объявила правила выборов нового лидера. Они были изменены таким образом, чтобы процедура была максимально быстрой и завершилась уже на следующей неделе. Кандидату необходимо набрать более 100 голосов коллег по фракции, общее число которых составляет 357, чтобы выйти в следующий тур парламентского голосования. По подсчетам телеканала Sky News, Сунак пока является единственным кандидатом, преодолевшим установленный барьер.