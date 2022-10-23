Вучич высказался о перспективе завершения конфликта на Украине

Военный конфликт на востоке Европы не закончится быстро, заявил президент Сербии Александр Вучич. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство TANJUG.

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Вучич подчеркнул, что страна впервые выбирает правительство на фоне столь сложной международной обстановки.

«Мы впервые выбираем правительство [в ситуации], когда знаем, что вокруг нас военное положение, когда ясно, что [военный конфликт] не закончится быстро», - подчеркнул глава Сербии.

По его оценке, крайне сложно завершить конфликт в ситуации, когда стороны не желают идти на компромиссы.