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29 минут назад

Вучич полагает, что конфликт на Украине будет длительным

Илья Родин

Военный конфликт на востоке Европы не закончится быстро, заявил президент Сербии Александр Вучич. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство TANJUG.

Вучич высказался о перспективе завершения конфликта на Украине
Фото: © Пресс-служба МИД РФ© Пресс-служба МИД РФ

Вучич подчеркнул, что страна впервые выбирает правительство на фоне столь сложной международной обстановки.

«Мы впервые выбираем правительство [в ситуации], когда знаем, что вокруг нас военное положение, когда ясно, что [военный конфликт] не закончится быстро», - подчеркнул глава Сербии.

По его оценке, крайне сложно завершить конфликт в ситуации, когда стороны не желают идти на компромиссы.

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Ранее Вучич рассказал о тяжелых последствиях для Европы от продолжения конфликта на Украине. Он уточнил, что зима 2023-2024 годов станет крайне сложной для Евросоюза.

В мире,Александр Вучич,ЕС,
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