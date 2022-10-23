Саркози оценил позицию Макрона по переговорам с Путиным

Экс-президент Франции Николя Саркози поддержал решение главы республики Эммануэля Макрона о продолжении контактов с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет РБК со ссылкой на Le Journal du Dimanche.

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Отмечается, что за последние восемь месяцев Путин и Макрон провели свыше десяти телефонных переговоров. В середине октября было принято решение продолжить контакты сторон.

«Президент Макрон совершенно прав, что хочет поддерживать контакт с Владимиром Путиным», - подчеркнул Саркози.

Политик пояснил, что лидерам стран необходимо следить за своими словами, думать над высказываниями. В частности, заявление главы Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не будет разговаривать с Россией, пока Путин у власти, может расцениваться как требование смены режима в Москве.