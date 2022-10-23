Премьер Италии проведет встречу с генсеком НАТО

Новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони в качестве своей первой зарубежной поездки отправится в Брюссель, где проведет встречу с руководством Европейской Комиссии (ЕК) и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает ТАСС.

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В поездке итальянского лидера будет сопровождать бывший посол в Израиле, постоянный представитель республики при НАТО Франческо Мария Тало. Задача Тало сгладить противоречия между Мелони и Брюсселем из-за мягкого подхода ее союзников к России.

Также премьер в подтверждении приверженности североатлантической оси намерена посетить Вашингтон, а в ноябре провести неформальную встречу с президентом США Джо Байденом на полях саммита G20.

Ранее новым премьер-министром Италии стала лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони. Президент республики Серджо Маттарелла вызвал Мелони в пятницу, 21 октября, на встречу, где передал ей мандат на формирование совета министров.