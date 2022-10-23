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42 минуты назад

Словения выбирает президента страны

BFM.RU

Выборы президента проходят в воскресенье в Словении. На высший государственный пост претендуют семь кандидатов, сообщает «Интерфакс».

Словения выбирает президента страны
Фото: UnsplashUnsplash

Наибольшие шансы на победу, по данным местных экспертов, у представителя Словенской демократической партии Анже Логара, независимого кандидата Наташи Пирц Мусар и выдвиженца от правящей партии «Социал-демократов» Милана Беглеза.

Первые предварительные итоги выборов ожидаются уже сегодня вечером. В случае, если ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов избирателей, будет объявлен второй тур. Он состоится 13 ноября.

Пятилетний мандат нынешнего президента Словении Борута Пахора истекает в декабре.

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