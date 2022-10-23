Эрдоган: нам не надо думать, как пережить зиму

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал оппонентов за призывы к жесткой политике по конфликту между Россией и Украиной. Он отметил, что в этом случае страна оказалась бы в столь же сложном положении, как и государства Евросоюза. Об этом пишет агентство Anadolu.
Эрдоган отметил, что сбалансированная, продуманная политика Анкары по ситуации на Украине вызвала одобрение мирового сообщества.
Президент подчеркнул, что если бы Турция пошла «на поводу критиков, то сегодня пришлось бы как европейцам думать о том, как пережить грядущую зиму».
Но Анкара выбрала другой путь, поэтому проблем с газом у страны нет, пояснил Эрдоган. Он добавил, что держава постепенно превращается в крупный газовый хаб.
Политолог Федор Лукьянов ранее одобрил идею президента России Владимира Путина по созданию газового хаба в Турции. Он отметил, что в случае реализации проекта будет решен энергокризис в Европе, Москва сохранит рынки сбыта, а Анкара получит сверхприбыли.