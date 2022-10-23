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25 минут назад

Эрдоган рассказал об успехах Анкары во внешней политике

Илья Родин

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал оппонентов за призывы к жесткой политике по конфликту между Россией и Украиной. Он отметил, что в этом случае страна оказалась бы в столь же сложном положении, как и государства Евросоюза. Об этом пишет агентство Anadolu.

Эрдоган: нам не надо думать, как пережить зиму
Фото: Presidential Press OfficePresidential Press Office

Эрдоган отметил, что сбалансированная, продуманная политика Анкары по ситуации на Украине вызвала одобрение мирового сообщества.

В Турции оценили идею создания газового хаба

Президент подчеркнул, что если бы Турция пошла «на поводу критиков, то сегодня пришлось бы как европейцам думать о том, как пережить грядущую зиму».

Но Анкара выбрала другой путь, поэтому проблем с газом у страны нет, пояснил Эрдоган. Он добавил, что держава постепенно превращается в крупный газовый хаб.

Политолог Федор Лукьянов ранее одобрил идею президента России Владимира Путина по созданию газового хаба в Турции. Он отметил, что в случае реализации проекта будет решен энергокризис в Европе, Москва сохранит рынки сбыта, а Анкара получит сверхприбыли.

В мире,Федор Лукьянов,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,ЕС,
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