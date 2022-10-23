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14 минут назад

Объявлен первый официальный кандидат на пост премьер-министра Великобритании

Майк Габриелян

Бывший министр финансов Британии Риши Сунак подтвердил в воскресенье, 23 октября, что он собирается сменить Лиз Трасс на посту премьер-министра. Об этом сообщает Reuters.

Объявлен первый официальный кандидат на пост премьер-министра Великобритании
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Великобритания — великая страна, но мы столкнулись с глубоким экономическим кризисом. Вот почему я собираюсь стать лидером Консервативной партии и вашим следующим премьер-министром», — написал Сунак в соцсетях.

Сунак первый — и пока единственный — официально объявленный кандидат на пост премьер-министра. Он собрал 100 голосов коллег-законодателей, необходимых для участия в выборах.

Если другие кандидаты преодолеют данный порог, парламент выберет двух, а члены Консервативной партии проведут онлайн-голосование. Результаты ожидаются 28 октября.

Ранее сообщалось, что бывший премьер Борис Джонсон также получил поддержку свыше 100 парламентариев, необходимую для участия в выборах премьера. Однако официальных заявлений он пока не делал.

В мире,Лиз Трасс,Риши Сунак,Борис Джонсон,Консервативная партия,
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