Объявлен первый официальный кандидат на пост премьер-министра Великобритании

Бывший министр финансов Британии Риши Сунак подтвердил в воскресенье, 23 октября, что он собирается сменить Лиз Трасс на посту премьер-министра. Об этом сообщает Reuters.

«Великобритания — великая страна, но мы столкнулись с глубоким экономическим кризисом. Вот почему я собираюсь стать лидером Консервативной партии и вашим следующим премьер-министром», — написал Сунак в соцсетях.

Сунак первый — и пока единственный — официально объявленный кандидат на пост премьер-министра. Он собрал 100 голосов коллег-законодателей, необходимых для участия в выборах.

Если другие кандидаты преодолеют данный порог, парламент выберет двух, а члены Консервативной партии проведут онлайн-голосование. Результаты ожидаются 28 октября.