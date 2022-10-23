Еврокомиссия действует за пределами своей компетенции в подходе к конфликту на Украине, заявил бывший президент Франции Николя Саркози в интервью Le Journal du Dimanche.

Саркози подчеркнул, что ЕК является административной структурой. Ее деятельность должна проходить в рамках соглашений.

Политик пояснил, что не понимает, на основе какой статьи соглашений председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен позволяет себе высказываться по вопросам закупок вооружений и международной политики.

Европейцы в настоящее время слышат только про новые миллиарды евро на закупки оружия, уточнил Саркози. Он отметил, что чем больше вооружений - тем больше гибнет людей, тем сильнее разгораются военные действия.

Бывший президент полагает, что политика ЕС на Украине чрезмерно зависит от эмоциональной составляющей, слишком поверхностна, при том, что ситуация очень сложная.

«Мы танцуем на краю вулкана», - заявил Саркози.