Эрдоган похвастался частым общением с Путиным

"В течение 20 лет, как во время моего премьерства, так и во время президентства, мы находимся в постоянном контакте с мировыми лидерами. Только за последний месяц мы общались с господином Путиным пять раз. То же самое с господином (президентом Украины Владимром) Зеленским. С другой стороны, у нас есть телефонная дипломатия с президентом США", — рассказал Эрдоган.