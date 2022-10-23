Грозит пожизненное: в СБУ подтвердили задержание директора «Мотор Сич»

Фото: РИА Новости РИА Новости

«СБУ задержала президента промышленного гиганта «Мотор Сич» по подозрению в работе на РФ. Задержание произошло в рамках уголовного производства относительно незаконной поставки товаров военного назначения для российской штурмовой авиации», - говорится в сообщении пресс-службы.

Видео дня

Кроме того, был задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности предприятия.

Сотрудники ведомства пояснили, что руководство предприятия якобы наладило «транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей» в другие государства.

По данным СБУ, для обхода санкций организаторы схемы использовали подконтрольные коммерческие структуры в государствах Ближнего Востока, Европы и Восточной Азии, сообщает РБК.

Эти компании отправляли заказ украинскому производителю «якобы для нужд зарубежной стороны», а затем переправляли оптовые партии украинских авиадвигателей, для российской корпорации «Ростех».

По совокупности обвинений задержанным грозит до 15 лет лишения свободы. По некоторым данным, возможно даже пожизненное заключение.

Напомним, что ПАО «Мотор сич» является одним из крупнейших производителей двигателей для авиатехники, а также промышленных газотурбинных установок.

Завод имеет славную и давнюю историю. Он было основан в 1907 году. В августе 1916 года на предприятии был изготовлен мотор «Дека М-100» с водяным охлаждением. Его установили на самый большой на тот момент самолет «Илья Муромец».

В годы Великой Отечественной войны завод производил двигатели для самолетов Як, Су, Ил. Кроме того, осуществлялся выпуск мотора М-82ФН для одного из лучших истребителей войны Ла-5ФН.

После развала СССР связи между российской и украинской оборонной промышленностью не прервались.

На протяжении многих лет около 80% продукции гиганта традиционно покупали российские авиационные заводы. Они закупали двигатели для производства и ремонта российских ударных вертолетов Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан», КА-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник».