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4 минуты назад

Зеленский призвал мир ударить по Кремлю, если Россия атакует Банковую

Деловая газета "Взгляд"

В случае удара России по «центру принятия решений» на улице Банковой, где расположен Офис президента Украины, мир должен будет нанести ответный удар по Кремлю, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью канадским СМИ.

Зеленский призвал мир ударить по Кремлю, если Россия атакует Банковую
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как заявил Зеленский в интервью канадским телеканалам CTV и CBC, в случае удара по центрам принятия решений в Киеве, страны мира должны ответить аналогичным ударом по Кремлю. При этом, по словам Зеленского не имеет значения, является Украина страной НАТО или нет, добавил Зеленский, сообщает РБК.

Между тем, жители Британии, читающие The Sun, возмутились таким заявлением президента Украины, передает «МК».

«А можно НАС не впутывать в это дело, чувак?» – прокомментировал соответствующую статью пользователь belizemarc.

«Ну спасибо за попытки развязать ядерный холокост!» – написал Larry50451030.

Читателя gastlione заявление Зеленского возмутило. Он написал, что «этот парень ... пытается начать третью мировую войну» и «всегда говорит, что Запад должен делать то, Запад должен делать это».

Он упомянул ситуацию с Илоном Маском:

«Маск должен предоставить нам интернет, а если он высказывает свое мнение, то он «идет к черту».

После такого, как считает читатель, «Запад должен предоставить Зеленского Путину».

Ранее бывший посол Франции в Москве Клод Бланшмезон заявил, что действия Украины по организации теракта на Крымском мосту преследовали цель спровоцировать Россию на реакцию, которая послужила бы предлогом для вовлечения стран Запада в конфликт.

В мире,Клод Бланшмезон,Илон Маск,Владимир Зеленский,Владимир Путин,НАТО,
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