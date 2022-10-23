Зеленский призвал мир ударить по Кремлю, если Россия атакует Банковую

В случае удара России по «центру принятия решений» на улице Банковой, где расположен Офис президента Украины, мир должен будет нанести ответный удар по Кремлю, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью канадским СМИ.

Как заявил Зеленский в интервью канадским телеканалам CTV и CBC, в случае удара по центрам принятия решений в Киеве, страны мира должны ответить аналогичным ударом по Кремлю. При этом, по словам Зеленского не имеет значения, является Украина страной НАТО или нет, добавил Зеленский, сообщает РБК.

Между тем, жители Британии, читающие The Sun, возмутились таким заявлением президента Украины, передает «МК».

«А можно НАС не впутывать в это дело, чувак?» – прокомментировал соответствующую статью пользователь belizemarc.

«Ну спасибо за попытки развязать ядерный холокост!» – написал Larry50451030.

Читателя gastlione заявление Зеленского возмутило. Он написал, что «этот парень ... пытается начать третью мировую войну» и «всегда говорит, что Запад должен делать то, Запад должен делать это».

Он упомянул ситуацию с Илоном Маском:

«Маск должен предоставить нам интернет, а если он высказывает свое мнение, то он «идет к черту».

После такого, как считает читатель, «Запад должен предоставить Зеленского Путину».