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15 минут назад

Новое правительство Италии продолжит вместе с союзниками помогать Украине

Газета.Ruиещё 1

Новое правительство Италии продолжит выполнять все свои союзнические обязательства, в том числе по Украине. Об этом заявил новый министр обороны Гвидо Крозетто, передает la Repubblica.

Новое правительство Италии продолжит помогать Украине
Фото: газета.ругазета.ру

«Позиция правительства [по отправке оружия на Украину] уже неоднократно выражалась премьер-министром Джорджей Мелони: когда ты входишь в общую семью и подписался под соглашением, ты принимаешь решение этой группы. Решения, принятые в рамках наших исторических международных альянсов, Италия будет уважать. И по этому вопросу никаких разногласий нет», — сказал Крозетто.

Более того, министр обороны Италии отметил, что «Россия хочет ослабить все страны, оказывающие поддержку Украине». При этом Крозетто допускает, что его стране предстоит пережить «тяжелые недели» во внутренней политике из-за недовольства населением ростом бедности и безработицы.

Ранее Мелони написала в своем Twitter о готовности тесно сотрудничать с НАТО.

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