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8 минут назад

Премьер-министр Саксонии Кречмер: Мы должны снова использовать газ из России

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Христианско-демократический союз) полагает, что Германии следует возобновить поставки российского газа после урегулирования конфликта на Украине, сообщили СМИ.

Глава Саксонии призвал возобновить поставки газа из России
Фото: РИА Новости РИА Новости

Как заявил Кречмер в интервью газете «Бильд ам зонтаг», опубликованном в воскресенье, Германия нужны долгосрочные контракты на поставки СПГ из Катара и США, а также необходимо разведать и собственные запасы газа в Северном море, передает ТАСС. По его словам, необходимо возобновить использование газа из России после завершения конфликта на Украине.

Кречмер на вопрос, значил ли это, что «Северный поток» будут отремонтированы после диверсии, ответил, что Германия нуждается в трубном газе, что возможно только при работающих трубопроводах.

Премьер Саксонии призвал также к совместным дипломатическим усилиям США, ЕС, Китая, Японии и Индии по урегулированию ситуации на Украине». «Эту войну нужно остановить», – подчеркнул он.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия освободилась от зависимости от поставок российских энергоносителей, намерена сократить потребление газа на 20%.

В мире,Михаэль Кречмер,Олаф Шольц,ЕС,
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