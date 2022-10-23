Китайский лидер сделал заявление по итогам пленума Компартии

«Китай не может развиваться без мира, и миру тоже нужен Китай. (...) В настоящее время экономика Китая устойчива, обладает большим потенциалом и широким пространством для маневра. (...) Открытые двери Китая будут открываться еще шире. Мы будем неуклонно углублять реформы и всестороннюю открытость, неуклонно продвигать высококачественное развитие и создавать больше возможностей для мира с помощью нашего собственного развития», — сказал Си на пленуме ЦК КПК.