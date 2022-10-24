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49 минут назад

Токаев утвердил обновленную Военную доктрину Казахстана

ТАССиещё 2

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о внесении изменений в Военную доктрину республики. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны.

Токаев утвердил изменение Военной доктрины Казахстана
Фото: ТАССТАСС

В ведомстве напомнили, что в послании 1 сентября 2021 года лидер страны заявил о необходимости реформирования Военной доктрины. В частности, он дал ряд поручений, направленных на переформатирование вооруженных сил, других войск и воинских формирований. При этом президент подчеркнул, что укрепление обороноспособности, повышение оперативности реагирования на угрозы должны стать приоритетами государственного значения.

"В документе отражены современные условия и факторы, влияющие на военные угрозы и безопасность. В него включены новые направления деятельности в военно-политической и военно-стратегической сферах, меры для систематизации нормативных правовых актов в военной области и внедрения системы военного планирования", - говорится в сообщении.

В Минобороны также отметили, что с целью повышения боевого потенциала вооруженных сил предусмотрено развитие сил специальных операций и расширение их взаимодействия с подразделениями специального назначения других государственных органов.

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"Новая редакция Военной доктрины позволяет адаптировать взгляды государства на обеспечение военной безопасности и обороны к современным требованиям и условиям, а также повышает военный потенциал страны для адекватного реагирования на новые угрозы и риски", - пояснили в пресс-службе.

Указ о внесении изменений в Военную доктрину вступил в силу.

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