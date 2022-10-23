Власти ЦАР объяснили присутствие военных инструкторов РФ в стране

Председатель парламента ЦАР Симплис Саранджи заявил, что присутствующие российские военные инструкторы помогают в установлении безопасности на территории африканской страны.
Об этом Саранджи рассказал РИА Новости.
По его словам, власти ЦАР всегда хотели видеть российских военных инструкторов в стране.
«Если они приезжают, чтобы обучать наших военных, это идёт ЦАР только на пользу», — отметил собеседник агентства.
Саранджи подчеркнул, что российские военные покинут территорию страны, как только полностью разрешатся вопросы безопасности.
В августе в Центрально-Африканскую Республику прибыли 210 инструкторов из России. Теперь в стране работают 1345 инструкторов — сотрудников Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ).
Премьер-министр Центрально-Африканской Республики Феликс Молуа заявил, что сотрудничество с Россией является единственным способом побороть террористов.