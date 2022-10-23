Против России предложили создать тройственный союз

Политик Вольфганг Шойбле, один из лидеров оппозиционной партии ХДС в Германии, предложил создать тройственный союз против Германии.
Шойбле уверен, что Германии, Франции и Польше нужно объединиться для противостояния России, которая, якобы, посягает на демократию в Европе.
«А если они будут действовать еще смелее, то смогут оперативно объединять свои национальные вооруженные силы в одну армию, об использовании которой они будут принимать совместные решения», – предложил Шойбле в интервью в Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Ранее «СП» писала о том, что представители Литвы и Румынии не смогли попасть на заседание Совета безопасности ООН по Украине из-за отказа со стороны Габона, председательствующего в СБ.