Трамп раскрыл возможное развитие ситуации на Украине при его президентстве

Политик заявил, что не допустил российско-украинского бы кризиса, если бы был лидером страны вместо нынешнего президента США Джо Байдена. «И сейчас у нас [конфликт] ... в результате которого теоретически могут погибнуть сотни тысяч людей, который никогда в жизни не произошел бы даже за миллион лет, если бы я был президентом», — сказал Трамп, отметив, что он хорошо знает президента России Владимира Путина, и российский лидер никогда бы не пошел при нем на эскалацию.