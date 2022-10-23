Итальянцы взбунтовались против антироссийских санкций

В Генуе прошел митинг против политики Италии по Украине и антироссийских санкций. Об этом сообщила местная общественная ассоциация «Свободная площадь» Telegram-канале.

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Акция состоялась на центральной площади города под лозунгом «Освободить Италию от господства США и ЕС». Митингующие вышли на улицы под флагами России, Белоруссии и Донецкой народной республики (ДНР).

Кроме того, участники почтили память двух итальянских военных, погибших в бою против Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе.

«Генуя помнит. Эди Онгаро и Элия Путцолу, мученики за свободу народов» — гласил один из транспарантов.