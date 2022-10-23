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58 минут назад

В США допустили раскол республиканцев из-за помощи Украине

Lenta.ruиещё 2

Американские конгрессмены с беседе с телеканалом CNN допустили, что в рядах Республиканской партии США в случае победы на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в Конгресс может произойти раскол по вопросу оказания дальнейшей военной помощи Украине.

В США допустили раскол республиканцев из-за помощи Украине
Фото: ТАССТАСС

«Было бы неправильно мазать республиканцев одной краской в данном вопросе», — указал вещатель, напомнив, что лидер республиканского меньшинства в СенаСенате США МитчМитч Макконнелл публично поддержал сохранение прежних объемов выделения военной помощи Киеву.

В свою очередь, лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти предложил «перекрыть кран» финансирования Украины в случае своей победы на промежуточных выборах.

Отмечается, что разница в подходах внутри Республиканской партии может означать «элемент более масштабного сдвига» в отношении к событиям на Украине. Телеканал пришел к выводу, что разногласия между Макконнеллом и Маккарти могут стать камнем преткновения в случае, если республиканцы получат большинство мест в Палате представителей.

Ранее стало известно, что конгрессмены США решили до января 2023 года принять закон о выделении Украине новой военной помощи на сумму до 50 миллиардов долларов. Предполагается, что закон примут в ускоренном порядке на фоне опасений о том, что новый состав Конгресса после предстоящих в ноябре выборов займет «более скептическую позицию» по выделению помощи Киеву.

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