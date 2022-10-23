СМИ: Трасс организует две вечеринки в честь отставки

Экс-глава правительства Великобритании Лиз Трасс, которая пробыла на посту премьера 44 дня, в субботу, 22 октября, устроила вечеринку в загородной резиденции Чекерс под Лондоном по случаю своей отставки. Британская газета The Sunday Times пишет, что на мероприятии Трасс поблагодарила министров правительства, которое она возглавляла.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Также сообщается, что в воскресенье состоится другая вечеринка для ближайших соратников бывшего премьер-министра и их партнеров. Как отмечает издание, подобным образом поступил и Борис Джонсон после того, как заявил о своем уходе с должности.