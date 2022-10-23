На Украине предупредили об «ужасных последствиях» задержки помощи от ЕС

Украинцы могут остаться без зарплат и пенсий, если Евросоюз перестанет выделять Киеву деньги. С таких предупреждением выступил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Он пояснил, что речь идет о финансировании в рамках обещанных девяти миллиардов евро.

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«Нам это нужно для того, чтобы наша финансовая система выжила. Мы уже исчерпали все возможности экономии», — заявил Шмыгаль в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Sunday.

По его словам, большая часть траншей направляется на удовлетворение социальных нужд. Любая задержка может обернуться «ужасными последствиями», сказал он, отметив, что при «крайне негативном сценарии» украинцы столкнутся с невыплатой пенсий и зарплат.

Ранее Шмыгаль также выступил с ультиматумом в адрес ЕС. Пытаясь «припугнуть» союзников, политик утверждал, что если на Украине предстоящей зимой не будет обеспечено энергоснабжение и отопление, то Европе грозит «миграционное цунами». Страны Евросоюза активно поддерживают Киев на фоне российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.