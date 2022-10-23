В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
53 минуты назад

Премьер Украины предупредил об «ужасных последствиях» задержки помощи со стороны ЕС

Ura.Ruиещё 3

Украинцы могут остаться без зарплат и пенсий, если Евросоюз перестанет выделять Киеву деньги. С таких предупреждением выступил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Он пояснил, что речь идет о финансировании в рамках обещанных девяти миллиардов евро.

На Украине предупредили об «ужасных последствиях» задержки помощи от ЕС
Фото: ТАССТАСС

«Нам это нужно для того, чтобы наша финансовая система выжила. Мы уже исчерпали все возможности экономии», — заявил Шмыгаль в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Sunday.

По его словам, большая часть траншей направляется на удовлетворение социальных нужд. Любая задержка может обернуться «ужасными последствиями», сказал он, отметив, что при «крайне негативном сценарии» украинцы столкнутся с невыплатой пенсий и зарплат.

Ранее Шмыгаль также выступил с ультиматумом в адрес ЕС. Пытаясь «припугнуть» союзников, политик утверждал, что если на Украине предстоящей зимой не будет обеспечено энергоснабжение и отопление, то Европе грозит «миграционное цунами». Страны Евросоюза активно поддерживают Киев на фоне российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Ранее была одобрена помощь в размере 9 миллиардов евро, решение принято по итогам саммита стран-членов ЕС, передает MK. Также Европа согласилась разместить на своей территории тренировочную миссию по подготовке украинских войск, в ходе нее обучение пройдут порядка 15 тысяч солдат.

В мире,Денис Шмыгаль,ЕС,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители