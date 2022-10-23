В Германии раскрыли желаемое будущее «Северного потока-1»

Германии необходим трубопроводный газ, но это возможно только при действующем трубопроводе «Северный поток-1». Об этом заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер .

«Нам понадобится трубопроводный газ, и это возможно только с функционирующими трубопроводами», — сказал Кречмер, отвечая на вопрос, ожидает ли он ремонта поврежденного газопровода «Северный поток-1».

Его слова передает журнал Spiegel. По его словам, Германия сможет использовать российский газ только после окончания спецоперации РФ на Украине.

Ранее Кречмер заявлял, что Германия не сможет обойтись без газа из РФ. По его словам, жители ФРГ еще не до конца осознают, что их ждет. Ранее в Кремле сообщили, что «Северный поток» можно восстановить, но на сроки восстановления газопровода повлияет позиция западных стран.