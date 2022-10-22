Куба расследует угон одного из своих самолетов в США

"В пятницу, 21 октября 2022 года, самолет типа Ан-2, <...> принадлежащий Национальной компании авиаперевозок, вылетел с базы в [провинции] Санкти-Спиритус в 07:00 (14:00 мск - прим. ТАСС) и направился к взлетно-посадочной полосе "Эль-Седро" для проведения сельскохозяйственных фумигационных работ. После выполнения второго полета самолет, пилотируемый капитаном Рубеном Мартинесом Мачадо, не вернулся на взлетно-посадочную полосу, - говорится в заявлении. - СМИ сообщают, что вчера утром самолет прибыл на территорию США, однако на сегодняшний день кубинские органы гражданской авиации не получили официального уведомления от агентств Соединенных Штатов".