На Украине задержали главу «Мотор Сич» за госизмену

Герой Украины и гендиректор «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев задержан украинскими властями по подозрению в госизмене. Сейчас 83-летнего бизнесмена везут на допрос в Киев, сообщает Telegram-канал Shot.

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Богуслаев входит в топ-25 самых богатых людей Украины. Он возглавляет предприятие, которое специализируется на разработке и производстве, а также ремонте авиационных и газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов. Завод находится в Запорожье.

Богуславе начал трудиться на Запорожском моторном заводе с 1966 года. Он является членом Партии регионов.

В субботу, 22 октября, власти Украины окончательно запретили деятельность 12 пророссийских партий по инициативе украинской спецслужбы. Последней из запрещенных организаций стала Социалистическая партия Украины.