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35 минут назад

Shot: киевские власти задержали главу «Мотор Сич» Богуслаева за госизмену

News.ru

Герой Украины и гендиректор «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев задержан украинскими властями по подозрению в госизмене. Сейчас 83-летнего бизнесмена везут на допрос в Киев, сообщает Telegram-канал Shot.

На Украине задержали главу «Мотор Сич» за госизмену
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Богуслаев входит в топ-25 самых богатых людей Украины. Он возглавляет предприятие, которое специализируется на разработке и производстве, а также ремонте авиационных и газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов. Завод находится в Запорожье.

Богуславе начал трудиться на Запорожском моторном заводе с 1966 года. Он является членом Партии регионов.

В субботу, 22 октября, власти Украины окончательно запретили деятельность 12 пророссийских партий по инициативе украинской спецслужбы. Последней из запрещенных организаций стала Социалистическая партия Украины.

Ранее кабинет министров Украины согласовал проект закона об уголовной ответственности за получение российского гражданства. Пропаганда российского гражданства повлечет за собой заключение в тюрьму на срок от пяти до восьми лет.

В мире,Вячеслав Богуслаев,Мотор Сич,Правительство Украины,
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