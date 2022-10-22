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48 минут назад

В Херсоне объяснили отключение интернета

Lenta.ru

Перебои с подключением к кабельному интернету в Херсоне наблюдаются из-за технических работ, мобильный интернет работает. Об этом в Telegram сообщила администрация Херсонской области.

В Херсоне объяснили отключение интернета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области сообщает, что перебои с подключением к кабельному интернету наблюдаются в связи с проведением технических работ . Мобильный интернет работает без перебоев», — говорится в сообщении.

Уточняется, что инженеры в ближайшее время завершат все необходимые работы и восстановят полноценный доступ к кабельному интернету.

Ранее сообщалось, что в Херсоне пропал интернет. Об этом свидетельствовали данные портала Netblocks.

10 октября Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье» писал, что в результате ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры утром 10 октября на Украине пропало 75 процентов интернет-трафика. Особенные проблемы с доступом фиксировались в Киеве.

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