В Херсоне объяснили отключение интернета

Перебои с подключением к кабельному интернету в Херсоне наблюдаются из-за технических работ, мобильный интернет работает. Об этом в Telegram сообщила администрация Херсонской области.

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«Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области сообщает, что перебои с подключением к кабельному интернету наблюдаются в связи с проведением технических работ . Мобильный интернет работает без перебоев», — говорится в сообщении.

Уточняется, что инженеры в ближайшее время завершат все необходимые работы и восстановят полноценный доступ к кабельному интернету.

Ранее сообщалось, что в Херсоне пропал интернет. Об этом свидетельствовали данные портала Netblocks.