Time: СССР передал России знания о самых уязвимых местах Украины

«Под городами Восточной Европы советские проектировщики проложили огромные сети труб, по которым пар и горячая вода подавались в дома, школы, магазины и больницы. <…> Через 30 лет после обретения странами независимости <…> централизованное теплоснабжение по-прежнему составляет колоссальную долю производства тепла в Эстонии, Литве и Словакии», — пишет автор, оговариваясь, что с началом спецоперации «эта инфраструктура стала уязвимым местом и получила серьезные повреждения». По мнению Ньюджент, «Кремль хорошо знаком с тепловой системой советских времен и попытается разрушить ее в преддверии зимы».