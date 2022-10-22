Зеленский призвал Запад ударить по Кремлю при ударе РФ по Банковой

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад нанести удар по Кремлю в случае, если Россия ударит по офису президента в Киеве. В интервью канадским телеканалам CTV и CBC Зеленский заявил, что в данном случае неважно, происходит это на территории Украины или нет.
Мы сейчас сидим и слышим постоянные призывы, что Россия должна нанести удар по центру принятия решений. Как должен мир отвечать? Неважно, Украина является страной НАТО или нет. Это происходит в Европе, — заявил украинский лидер.
Поэтому, сообщил Зеленский, он считает разумным предложение ответить ударом по Кремлю.
Если месседж звучит, что будет удар по центру принятия решений, ответ мира должен быть следующий: «Смотри, если ты ударишь по Банковой, то будет удар там, где ты находишься, тот, кто дает задание убивать людей. Если ты так сделаешь, то через секунду, независимо от результата твоего удара, будет удар по принятию решений у тебя, в твоем государстве», — резюмировал бывший актер.
Ранее власти Украины окончательно запретили деятельность 12 пророссийских партий по инициативе украинской спецслужбы, сообщает СБУ в своем Telegram-канале. Последней из запрещенных организаций стала Социалистическая партия Украины.