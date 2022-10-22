Зеленский призвал Запад ударить по Кремлю при ударе РФ по Банковой

Если месседж звучит, что будет удар по центру принятия решений, ответ мира должен быть следующий: «Смотри, если ты ударишь по Банковой, то будет удар там, где ты находишься, тот, кто дает задание убивать людей. Если ты так сделаешь, то через секунду, независимо от результата твоего удара, будет удар по принятию решений у тебя, в твоем государстве», — резюмировал бывший актер.