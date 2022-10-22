В Херсоне пропал интернет

В Херсоне полностью пропал интернет, сообщает проект Netblocks на своей странице в Twitter. Сети, которые перенаправлены из Херсона в РФ через крымского интернет-провайдера «Миранда», отключились, говорится в сообщении.

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Несколько часов назад администрация Херсонской области призвала жителей Херсона немедленно покинуть город из-за напряженной обстановки на фронте, угрозы терактов и массированных обстрелов.

Россия контролирует Херсонскую область с начала марта. 30 сентября этот регион, а также Запорожская область, ЛНР и ДНР вошли в состав России.