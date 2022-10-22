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24 минуты назад

В Херсоне пропал интернет

Daily Storm

В Херсоне полностью пропал интернет, сообщает проект Netblocks на своей странице в Twitter. Сети, которые перенаправлены из Херсона в РФ через крымского интернет-провайдера «Миранда», отключились, говорится в сообщении.

В Херсоне пропал интернет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Несколько часов назад администрация Херсонской области призвала жителей Херсона немедленно покинуть город из-за напряженной обстановки на фронте, угрозы терактов и массированных обстрелов.

Россия контролирует Херсонскую область с начала марта. 30 сентября этот регион, а также Запорожская область, ЛНР и ДНР вошли в состав России.

Жителей Херсона призвали немедленно покинуть город

18 октября командующий российской военной группировкой на Украине генерал армии Сергей Суровикин назвал напряженной обстановку на херсонском направлении и не исключил принятие «непростых решений». Тогда же власти объявили об эвакуации жителей некоторых районов на левый берег Днепра из-за угрозы удара армии Украины по Каховской ГЭС.

В мире,Сергей Суровикин,
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