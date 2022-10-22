Бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон получил поддержку свыше 100 парламентариев, необходимую для участия в выборах премьера Соединенного Королевства. Об этом пишет телеканал Sky News со ссылкой на источник.

Отмечается, что Джонсон прервал свой отдых и вернулся домой на фоне публикаций о его возможном выдвижении на должность премьера.

Собеседник агентства подчеркнул, что бывшего главу страны «поддерживают более 100 членов парламента», поэтому его могут включить в избирательные бюллетени.