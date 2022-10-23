В ЛНР рассказали об убийствах ВСУ раненых пленных

Советник главы Луганской народной республики (ЛНР) Анна Сорока после общения с двумя военнослужащими Народной милиции ЛНР, освобожденными в пятницу, 21 октября, из украинского плена, рассказала об обращении Вооруженных сил Украины (ВСУ) с ранеными пленными. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Министерство обороны Украины Министерство обороны Украины

Так, один их освобожденных рассказал Сороке, что украинские бойцы нередко добивают на поле боя раненых военнопленных, чтобы не помогать им.

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Ход переговоров

До этого Сорока, комментируя освобождение из украинского плена двух военнослужащих Народной милиции ЛНР, оценила ход переговоров с Киевом по обмену военными. По ее словам, они идут тяжело.

21 октября сообщалось, что после обмена пленными в Донбасс вернулись 12 бойцов из Донецкой народной республики (ДНР) и двое военных из ЛНР. Их встретили временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, а также омбудсмен республики Дарья Морозова. 22 октября в ЛНР вернулась вторая группа освобожденных военных.

17 октября Минобороны отчиталось, что в результате проведенных с Киевом переговоров Россия и Украина обменялись пленными по формуле 110 на 110. Среди вернувшихся из украинского плена россиян есть 72 моряка с гражданских судов, которые удерживались Киевом с февраля. Киевской стороне вернули 108 женщин — военнослужащих ВСУ.

Предыдущий масштабный обмен пленными между сторонами состоялся в конце сентября. В Россию были доставлены 56 военнослужащих, а также украинский политик Виктор Медведчук.

«Английскую речь мы услышали сразу»

По словам вернувшегося из плена сержанта 103-го полка Народной милиции ДНР Алексея Шалыгина, его взяли в плен иностранные наемники, говорившие на английском и польском языках.

Мужчина вместе со своим подразделением попал под артиллерийский и минометный огонь противника. Военные начали отступать, но оказалось, что они находятся в окружении, среди атаковавших было много иностранцев, вспоминает Шалыгин.

При этом у иностранных наемников не было ни шевронов, ни опознавательных знаков. Обмундирование у них было украинское, «натовской расцветки». Кроме того, указал он, с наемниками был переводчик. Шалыгин с другими пленными вернулся домой по обмену, который состоялся 12 октября.

Освобожденные — о пытках в плену

Ранее военнослужащие Донецкой народной республики (ДНР), которые находились в украинском плену, рассказали журналистам о пережитых пытках.

Так, по словам военного, имя которого не раскрывается, во львовском тюрьме пленным открыто говорили о ненависти, а начальник и вовсе заявлял, что «в отопительный сезон вами топил». Мужчина утверждает, что его неоднократно избивали, при этом удары наносили по голове, груди и почкам.

До этого освобожденный из плена военнослужащий ДНР Владислав Егильницкий также рассказал о пытках российских военных, попавших в плен на Украине. По его словам, украинские силовики пытали россиян током, голодом, а также избивали молотком.

Другой военнопленный из ЛНР Михаил Янко заявил, что в известной тюрьме «Спортзал» военным выдавали по куску хлеба размером со спичечный коробок.