На Украине без света остаются около 1,5 млн абонентов

В шести украинских региона без света осталось порядка 1,5 млн человек, рассказал замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Об этом пишет РИА «Новости».
Тимошенко уточнил, что в результате ракетных ударов в Хмельницкой области отключено 672 тыс. абонентов, в Черкасской - 242 тыс., в Николаевской - 188 тыс. Кроме того, без света остались в Волынской, Ровенской и Одесской областях.
По его данным, в общей сложности не имеют доступа к электроснабжению 1 млн 451 тыс. человек.
Напомним, что в субботу утром, 22 октября, были поражены энергетические объекты в десяти областях Украины.