На Украине без света остаются около 1,5 млн абонентов

В шести украинских региона без света осталось порядка 1,5 млн человек, рассказал замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Тимошенко уточнил, что в результате ракетных ударов в Хмельницкой области отключено 672 тыс. абонентов, в Черкасской - 242 тыс., в Николаевской - 188 тыс. Кроме того, без света остались в Волынской, Ровенской и Одесской областях.

По его данным, в общей сложности не имеют доступа к электроснабжению 1 млн 451 тыс. человек.