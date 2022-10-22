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31 минуту назад

На Украине без света остаются около 1,5 млн абонентов

Илья Родин

В шести украинских региона без света осталось порядка 1,5 млн человек, рассказал замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Об этом пишет РИА «Новости».

На Украине без света остаются около 1,5 млн абонентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тимошенко уточнил, что в результате ракетных ударов в Хмельницкой области отключено 672 тыс. абонентов, в Черкасской - 242 тыс., в Николаевской - 188 тыс. Кроме того, без света остались в Волынской, Ровенской и Одесской областях.

По его данным, в общей сложности не имеют доступа к электроснабжению 1 млн 451 тыс. человек.

Напомним, что в субботу утром, 22 октября, были поражены энергетические объекты в десяти областях Украины.

В мире,Кирилл Тимошенко,
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